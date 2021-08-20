У Сінгапурі британця засудили до тюремного терміну за відмову носити маску

Британця визнали винним за чотирма пунктами звинувачення через відмову носити маски в поїзді в травні і на засіданні суду в липні, а також через порушення громадського порядку і образ на адресу державних службовців.

Глінн раніше проходив психіатричну експертизу, призначену суддею внаслідок його специфічної поведінки і висловлювань в суді.

У середу він попросив суд відмовитися від того, що він назвав "незаконними звинуваченнями", а також попросив повернути його паспорт, щоб він міг повернутися до Великобританії, "щоб бути разом з сім'єю".

Суддя ж заявив Глинну, що він "зовсім помилився, вважаючи себе вільним від законів Сінгапуру щодо обов'язкового носіння масок".

Глінн самостійно захищався на судовому засіданні, а на дзвінки і текстові повідомлення ЗМІ на його телефон не відповідав.