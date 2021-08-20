RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Сінгапурі британця засудили до тюремного терміну за відмову носити маску

Автор: Анна Полисученко

У Сінгапурі британця засудили до тюремного терміну за відмову носити маску. 40-річний Бенджамін Глінн засуджений до 6 тижнів за гратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Британця визнали винним за чотирма пунктами звинувачення через відмову носити маски в поїзді в травні і на засіданні суду в липні, а також через порушення громадського порядку і образ на адресу державних службовців.

Глінн раніше проходив психіатричну експертизу, призначену суддею внаслідок його специфічної поведінки і висловлювань в суді.

У середу він попросив суд відмовитися від того, що він назвав "незаконними звинуваченнями", а також попросив повернути його паспорт, щоб він міг повернутися до Великобританії, "щоб бути разом з сім'єю".

Суддя ж заявив Глинну, що він "зовсім помилився, вважаючи себе вільним від законів Сінгапуру щодо обов'язкового носіння масок".

Глінн самостійно захищався на судовому засіданні, а на дзвінки і текстові повідомлення ЗМІ на його телефон не відповідав.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сингапур