Сінгапур зобов'язав приїжджих носити трекери на самоізоляції

Фото: Сінгапур посилює заходи по боротьбі з COVID-19 (УНІАН)

За порушення нових правил загрожує великий штраф або тюремний термін

Через пандемію коронавірусу Сінгапур зобов'язав туристів і всіх, хто в'їжджає з інших країн, носити спеціальні трекери під час двотижневої самоізоляції. За порушення нових правил загрожує штраф до 10 тисяч доларів.

Про це пише The Straits Times.

Повідомляється, що всі приїжджі, які будуть проходити 14-денну самоізоляцію вдома, з 11 серпня повинні носити електронний пристрій контролю. Заходи поширюються на громадян Сінгапуру, іноземців з посвідкою на проживання та членів їх сімей. Діти до 12 років звільнені від цього зобов'язання.

Передбачається, що трекери дозволять владі ефективно контролювати тих, хто проходить карантин, оскільки обмеження на поїздки поступово знімаються. Пристрої будуть видавати на контрольно-пропускних пунктах.

Трекер потрібно активувати, як тільки людина добралася додому. Для визначення локації використовуються сигнали GPS, 4G або Bluetooth. Протягом двох тижнів на нього будуть приходити повідомлення, а спроба покинути місце проживання або зламати трекер буде каратися.

За злом трекера або дострокове зняття загрожує штраф до 10 тисяч доларів або тюремне ув'язнення на термін до півроку. Для іноземців можуть скоротити терміни дії дозволів на проживання.

Нагадаємо, Сінгапур увійшов до топ-5 найбільш безпечних країн світу після скасування жорстких заходів по боротьбі з COVID-19.

А тим часом у Німеччині заявили про початок другої хвилі коронавірусу.