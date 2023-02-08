RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Синегубов допустил контрнаступление РФ в Харьковской области: наши бойцы подготовлены

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска усиливают свое присутствие на линии фронта. Поэтому не исключается возможность контрнаступления противника в Харьковской области, но ВСУ готовы к такому сценарию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

Он напомнил, что по Купянскому направлению в регионе проходит линия фронта и враг постоянно пытается атаковать, но несет потери и отступает на ранее занятые позиции.

"Действительно, мы слышим информацию о попытках повторного наступления на город Харьков, на населенные пункты Харьковской области. Мы к этому готовы, наши ВСУ сильны и готовы реагировать на любые попытки врага подобного характера", - заявил Синегубов.

По его словам, российские войска ужесточают свое присутствие на линии фронта.

"Это Купянское, Двуречанское направление, а также и в направлении Кременной. Мы это видим, целью врага являться то, чтобы не дать ВСУ продвинуться вперед. Там идут определенные маневры и мы не включаем действительно попытки контрнаступления со стороны врага. Однако наши бойцы полностью к этому подготовлены", - отметил Синегубов.

Напомним, ранее военный эксперт Роман Свитан в комментарии РБК-Украина не исключил, что во время нового наступления россияне захотят попытаться захватить часть Харьковской области.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что наиболее вероятной целью российского наступления будет восточная Украина, в том числе, возможно, и Харьковская область.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харковВойна России против УкраиныКупянск