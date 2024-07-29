"Синий глаз Карпат". Чем уникально озеро Бребенескул и как до него добраться (фото, видео)

Чем уникально озеро Бребенескул

Бребенескул - самое высокогорное озеро Украины, расположенное на высоте 1801 м над уровнем моря.

Оно лежит на дне ледникового кара - большой чашевидной впадины, которая имеет форму амфитеатра и является частью верховьев горных долин (сильно расширенных и измененных ледниками в прошлом).

Когда-то на месте озера был ледник (фото: uk.wikipedia.org)

Название озера может происходить от румынского слова "brebenos", которое переводится как "барвинок" (вечнозеленое травянистое растение с голубыми цветками). Считается, что где-то там под горой когда-то была равнина, на которой росли эти цветы.

В то же время некоторые исследователи уверены в другой версии - название водоема происходит от слова "бербеницы" (удлиненная гуцульская деревянная посуда, предназначенная для хранения молочных продуктов, имеющая двойное дно).

Озеро расположено между несколькими вершинами (фото: uk.wikipedia.org/Павел Мокрицкий)

В течение года слабо минерализованная вода Бребенескула остается кристально чистой и прохладной (ее температура редко поднимается выше отметки в 15 градусов Цельсия). При этом водоем считается едва ли не самым теплым из всех озер Черногорского хребта.

Питается озеро атмосферными осадками и грунтовыми водами, однако пить воду не советуют.

Дно водоема - в основном каменистое (повышается в восточном направлении), а на глубине - покрыто серым илом.

Вода в озере - прозрачная и прохладная (фото: uk.wikipedia.org)

Берега озера - высокие, с каменными осыпями (накоплениями обломков горных пород). Его ширина - 67 метров, тогда как длина - 147 метров. Максимальная глубина - 3,2 метра (хотя в теплый период года уровень воды может подниматься и опускаться на несколько десятков сантиметров - в зависимости от количества осадков).

Когда на озеро падают солнечные лучи (в первой половине дня), они поражают невероятным голубым оттенком. Некоторые даже называют Бребенескул "Синий глаз Карпат".

Бребенескул - "Синий глаз Карпат" (фото: uk.wikipedia.org)

Хотя озеро не имеет постоянного поверхностного вытока, именно от него берет начало одноименная река Бребенескул (из бассейна Тисы).

Как можно добраться до озера Бребенескул

Озеро Бребенескул расположено в пределах Раховского района Закарпатской области.

Местоположение водоема (скриншот: google.com/maps)

Оно расположено на юго-западном склоне Черногорского хребта - в котловине между горой Бребенескул (2035 м) и горой Гутин Томнатик (2016 м).

Это - территория Черногорского заповедного массива (части Карпатского биосферного заповедника).

Озеро "прячется" в котловине между горами (скриншот: google.com/maps)

Добраться до озера Бребенескул непросто, ведь оно не входит в самые популярные "ежедневные" туристические маршруты. Кроме того, стоит учитывать сезон и погодные условия, ведь из-за особенностей климата и рельефа снег у озера может лежать даже в мае.

Несмотря на это, водоем является популярной локацией для путешественников не только из Украины, но и из других стран.

Южный берег Бребенескула удобен для обустройства палаточного лагеря, где можно отдохнуть после продолжительных подъемов или спусков.

Однако следует учитывать, что во второй половине дня солнце очень быстро прячется за хребет и у озера становится прохладно (в определенные периоды - даже морозно холодно).

Тем, кто планирует ночлег возле Бребенескула, опытные путешественники советуют брать с собой каремат, теплый спальный мешок и подходящую одежду - во избежание переохлаждения.

Рассвет у озера (фото: uk.wikipedia.org/K Nick517)

Тем, кто хочет увидеть самое высокогорное озеро Карпат своими глазами, лучше всего обратить внимание на существующие туристические маршруты, специально адаптированные для посещения организованными группами. На такой поход понадобится как минимум несколько дней.

Это позволит увидеть не только Бребенескул, но и другие местные достопримечательности - домик пастуха с действующей сыроварней, вершину Ушастый камень, вершину Поп Иван Черногорский с обсерваторией Белый слон и т.д.

Кроме того, через Бребенескул проходят маршруты на Говерлу и Петрос.

Туристам, не имеющим опыта в подобных путешествиях, лучше всего воспользоваться услугами опытного проводника.

Стартовать можно с туристической базы "Заросляк" (куда ходят маршрутные такси из города Ивано-Франковск), ориентируясь на гору Бребенескул.

К тому же у подножия этой вершины лежит село Луга, к которому от озера ведет узкая тропа.

Можно выбрать маршрут из села Богдан. Подходящей машиной есть возможность добраться до Полонины Лемской, а дальше - пешком специально проложенной тропой.

Кое-кто предлагает также однодневные походы из села Быстрец. Однако физически преодолеть такой маршрут без предварительной подготовки может оказаться непросто.