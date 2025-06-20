Сын Леси Никитюк: астролог раскрыла судьбу и характер малыша

Сын Леси Никитюк - что ему пророчат звезды

"По космограмме - натальной карте, составленной на день рождения ребенка, - уже сейчас можно увидеть четкие индивидуальные черты. И хоть говорить о готовой личности еще рано, некоторые качества будут ощутимы уже в первые недели и месяцы жизни", - рассказала эксперт.

"Этот младенец родился с очень активным умственным потенциалом. Его мышление гибкое, чувствительное, быстрое на реакцию. Уже сейчас можно ожидать повышенную наблюдательность: такой ребенок замечает изменение интонации, чувствует ритм в голосе, реагирует на мимику и динамику пространства", - добавила она.

Это не значит, отметила астролог, что он все понимает уже сейчас, но он все считывает на глубинном уровне. На момент рождения Луна была в убывающей фазе. И это, заявила Лагуз, говорит о том, что в жизнь пришла зрелая душа с опытом.

"Уже сейчас, в этом маленьком возрасте формируется первая реакция на информацию: кто как держит, как с ним разговаривают, какие звуки рядом. Его восприятие мира идет через комбинацию логики и эмоции, а не просто телесного комфорта. Натальная карта указывает на повышенную чувствительность к окружающей среде", - отметила Лия.

"Ребенок будет лучше чувствовать себя в тишине, с четкими ритмами дня и предсказуемостью. Его внутренний мир требует четкости - повторяющихся действий, знакомых лиц, стабильной эмоциональной атмосферы. Даже в первые дни после рождения у такого ребенка уже есть свой внутренний ритм, и важно его не нарушать умышленно", - добавила она.

Первый кадр Никитюк с сыном (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

По словам астролога, сын Никитюк - очень сильный внутренне. В его натальной карте заложена ярко выраженная потребность в автономии. Это про "чувствую, как мне удобно". Такие дети очень четко сигнализируют, когда им что-то не подходит, и не всегда реагируют по шаблону.

"Эмоциональный контакт с таким малышом строится не через интенсивность, а через постоянство. В натальной карте видно, что он не из тех, кто бросается в реакции, открывается с первой минуты или нуждается в постоянной стимуляции. Ему необходим спокойный, теплый, но не навязчивый контакт. Он уже сейчас нуждается в пространстве, где есть четкие границы и понимание его сигналов", - объяснила Лия.

"На уровне темперамента - это малыш, который не "вливается" в ситуацию автоматически. Он сначала наблюдает, адаптируется, и только потом устанавливает контакт. С возрастом эта черта трансформируется вспособность выстраивать глубокие и особые связи, но уже сейчас она проявляется как особая эмоциональная дистанция, которую стоит уважать", - отметила она.

Также, рассказала астролог, в карте заметно интересное сочетание рационального и новаторского. Ребенок рожден с потенциалом мыслить иначе, неординарно. Ему не будут близки стандартные решения, "так положено" или "все так делают".

Сейчас это еще не очевидно, объяснила Лагуз, но именно эти качества впоследствии могут стать основой для уникального подхода к обучению, восприятию мира и самовыражению.

"Итак, даже в таком маленьком возрасте натальная карта дает понять: перед нами младенец с четкой внутренней структурой, чувствительной системой восприятия, высоким интеллектуальным потенциалом и потребностью в личном пространстве. У него еще впереди долгий путь формирования личности, но некоторые черты - внимательность, самостоятельность в ощущениях, глубокая реакция на мир - уже активны с первых дней жизни", - резюмировала эксперт.