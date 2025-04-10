Символ возрождения. В Киеве испекли паски из зерна с разминированных полей Херсонщины

В Киеве испекли паски "несокрушимости" - из зерна, собранного на разминированных полях Херсонщины. Муку смололи на Николаевщине - на производстве, что работает под обстрелами. Акцией организаторы хотели привлечь внимание к проблеме минной опасности в Украине.

Пасха, которая несет надежду

Проект "Soul of Soil 2.0", что в переводе означает "Душа земли", призван привлечь внимание к заминированным землям Украины.

На мероприятии испекли паски из зерна из разминированных полей Херсонской области. Его вырастил фермер Алексей Руденко вместе с племянниками в Малой Александровке и соседних селах. Для этого саперы очистили 1800 гектаров поля. Муку произвел "Золотий шлях", что работает в Николаевской области под обстрелами.

"Очень много аграриев, комбайнеров, фермеров выходят в поля, рискуя жизнью, потому что знают, что этот хлеб ждут и гражданские украинцы, и военные. Каждый кусок хлеба и паски напоминает, что эта земля родит не только урожай, но и несокрушимость силы и духа", - говорит Юрий Николаев, представитель компании "Золотий шлях".

Паска из зерна с разминированных полей Херсонской области, писанки Оксаны Цыбух и рушники от бабушек из приграничных сел Сумской области (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

В рамках мероприятия подготовили особенные пасхальные корзины: в них паска из зерна с разминированных полей, а также писанки, созданные Оксаной Цыбух - мамой парамедика Ирины Цыбух, которая погибла в прошлом году в Харьковской области, подорвавшись на мине. Пасхальные рушники вышили бабушки из приграничных сел Сумской области, которые в 2022 году были оккупированы и до сих пор находятся в зоне риска заминирования.

"Это мероприятие напоминает о настоящей ценности украинского хлеба. Оно позволяет почувствовать последствия заминирования и результаты того, что земля возвращается к положительному использованию. Сейчас мы делаем все, чтобы аграрии имели возможность работать", - говорит Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины.

Юлия Свириденко на мастер-классе по выпеканию пасок (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Ценность украинской Пасхи

К выпеканию особенной паски присоединились представители посольств, волонтеры, военнослужащие и лидеры мнений. Мастер-класс по приготовлению пасхальной выпечки провел повар Евгений Клопотенко.

"В прошлом году я ездил с экспедицией по Украине и в Винницкой области мне приготовили паску из печи. Я никогда раньше такой не ел. Когда попробовал ее, то понял, что паска должна быть именно такой. Сегодняшняя выпечка приготовлена на топленом молоке, потому что оно имеет аромат печи", - рассказал Клопотенко.

Для украшения пасок использовали крашеное пшено - именно им в древности украинцы посыпали пасхальную выпечку.

Евгений Клопотенко провел мастер-класс по выпеканию пасок (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

"Предыдущие годы я праздновала Пасху на фронте. Мы собирались с побратимами и вспоминали тех, благодаря кому имеем возможность быть вместе, а также те времена, когда могли праздновать рядом с родными. Сегодняшнее мероприятие дает понимание, что мы все делаем общее дело. Здесь я подумала, что в темное время очень хорошо видно светлых людей и очень важно быть в нашей реальности, не разделяя гражданских и военных", - рассказала Кристина с позывным "Кудрявая", военнослужащая НГУ.

Кристина признается, что свою паску из херсонского зерна в праздник разделит с родными и близкими.

"Мое подразделение воюет в Донецкой и Луганской областях, где тоже очень много заминированных полей. Мы были искренне удивлены, что фермеры обрабатывают землю даже вблизи линии соприкосновения. Всегда задумывалась, как важно сохранить не только урожай, но и жизнь наших граждан, которые продолжают его выращивать", - добавляет военная.

Кристина "Кудрявая" (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

"Впечатлена смыслами, заложенными в сегодняшнюю пасхальную корзину. Чувствую сильную привязанность к хлебу - нас с детства учили его ценить. Есть отголоски голодомора, эта травма до сих пор с нами. В начале полномасштабного вторжения все скупали продукты, боясь голода. А фермеры - первые встречали врага, даже техникой пытались его прогнать. А сейчас, под обстрелами, снова выращивают урожай", - говорит София Безверхая, культурный блогер.

Она добавляет, что увидела на событии, как даже иностранцы были растроганы от смыслов, заложенных в эту выпечку.

"Им не близка наша пасхальная эстетика, но благодаря этому мероприятию они поняли - это чудо, что мы празднуем с нашими пасками и нашей культурой", - отметила София.

София Безверхая (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Разминирование Украины: шаг к безопасности

139 тысяч кв. км украинских земель остаются потенциально заминированными - это больше, чем площадь Греции. Две трети из них - плодородные сельскохозяйственные угодья.

"Термина "быстрое разминирование" - не существует. Это десятилетия работы, которая требует человеческих, финансовых и технических ресурсов", - объясняет Татьяна Вельшина, специалист по противоминной деятельности ПРООН в Украине.

Разминирование Украины уже поддерживают 48 стран и организаций. Совместно удалось очистить 35 тысяч кв. км - этого хватило бы, чтобы вырастить 10,5 млн тонн хлеба.

Несмотря эти на усилия, более 1100 гражданских уже пострадали от мин, треть из них - в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях.

"Соблюдение минной безопасности помогает сохранить жизнь. Поэтому не трогайте подозрительные предметы, а при их обнаружении звоните на 101. Это золотые правила, которые сегодня должны соблюдать украинцы", - говорит Татьяна.

Добавим, что проект "Soul of Soil 2.0" совместно организовали Министерство экономики Украины, Программа развития ООН (ПРООН) в Украине и торговая сеть "Сильпо". Мастер-классы по выпеканию паски из зерна с разминированных полей проведут также в Днепре, Николаеве, Львове, Одессе, Харькове и Нью-Йорке.

Мастер-классы пройдут еще в нескольких городах Украины (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)