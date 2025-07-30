Символ Подола под защитой: Житний рынок официально стал объектом культурного наследия

Житний рынок стал объектом культурного наследия

Приказ о признании Житнего рынка объектом культурного наследия столицы подписала 30 июля директор Департамента охраны культурного наследия КГГА Марина Соловьева.

Отныне на Житний рынок распространяются положения Закона Украины "Об охране культурного наследия" и охранные меры, определенные законодательством.

"Внесение Житнего рынка в Перечень объектов культурного наследия Киева - это важное событие. Ведь это не просто архитектурное сооружение, а настоящий символ нашего города. Его уникальные конструктивные и художественные особенности, как яркий пример украинского модернизма, делают его важным этапом в истории архитектуры и инженерии", - заявила Соловьева.

Также она добавила, что впереди еще много работы для защиты и реставрации Житнего рынка.

Присвоение статуса стало результатом плодотворного сотрудничества Департамента охраны культурного наследия, экспертов Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия, активных общественных деятелей и столичных специалистов по охране памятников.

Следующим этапом является подготовка и подача полного пакета документов в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины для предоставления Житнему рынку статуса памятника и внесения его в Государственный реестр недвижимых памятников.

Житний рынок (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Борьба за Житний рынок

На протяжении нескольких последних лет общественные организации, специалисты и неравнодушные горожане настаивали на сохранении Житнего рынка как важного образца модернистской архитектуры и настоящей жемчужины Подола.

В июле этого года Департамент охраны культурного наследия КГГА сначала отказался предоставить рынку охранный статус. Во время выездного заседания эксперты осмотрели само здание, его подземную часть и прилегающую территорию, после чего специалисты доработали документацию с учетом всех замечаний, чтобы Житний рынок смог получить статус памятника.