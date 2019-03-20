У Сімферополі арештували екс-президента Криму Мєшкова

Юрія Мєшкова арештували на два дні за "спротив поліції"

Центральний районний "суд" Сімферополя, підконтрольний Кремлю, заарештував на дві доби екс-президента Криму Юрія Мєшкова. Як інформує РБК-Україна, про це це повідомляє на "Радіо Свобода".

Посилаючись на слова отамана "Кримського козацтва" Сергія Акімова, видання зазначає, що Мєшкова арештували начебто за спротив працівнику поліції.

"Мєшкову дали дві доби арешту за неповагу до поліцейського, з них дві години йому зарахують, коли його затримали 18 числа (березня, ред.), - цитує видання Акімова.

Відомо, що російські силовики затримали екс-президента Криму за заявою невідомої особи про те, що начебто колишній кримський президент нібито перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Згодом Мєшкова відвезли на огляд, проте, за словами самого затриманого, в нього не виявили ознак алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Додамо, що наприкінці лютого екс-президент Криму Мєшков розкритикував нинішню російську владу півострова за "зраду" Росії під час його анексії.

Нагадаємо, у липні 2011 року Адміністративний суд Криму ухвалив рішення про вислання з території України екс-президента автономії Юрія Мєшкова. Суд підтримав постанову СБУ про вислання Мєшкова з території Україні з обмеженням в'їзду на 5 років. Він допустив висловлювання, що побічно закликають до зміни конституційного устрою України.

Юрій Мєшков - перший президент Криму (1994-1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Кадидат юридичних наук, викладач Московського державного юридичного університету ім. Кутафина.