Сили спецоперацій вперше розкрили деталі боїв за аеропорт у Гостомелі

Як все починалося

За словами бійця ССО, голос якого змінений в цілях безпеки, вранці 24 лютого їх підрозділ попрямував в задану точку для відбиття висадки російського десанту. Вже на місці спецназ розподілив позиції та ролі.

"Була інформація, що мав прилетіти Іл, який буде висаджувати десант. І наше завдання полягало в тому, що ми мали не дати сісти літаку. Або якщо він сяде, то прийняти контакт і по максимуму подавити противника, вигравши час для інших підрозділів", - зазначив він.

Разом з Силами спеціальних операцій ЗСУ працювала Національна гвардія (зайняла оборону на самій злітній смузі) та інші спеціалізовані підрозділи. У спецназу був ПЗРК "Ігла" і кілька ракет, щоб на дистанції збити військово-транспортний літак.

Замість транспортника прилетіли вертольоти

"Все було так, як ми і планували. Жодних обтяжуючих проблем не було, крім того, за інформацією, повинен був бути Іл, але прилетів не Іл, а дуже багато вертольотів. До цього ми не були готові, але все одно по максимуму виконали завдання", - зазначив боєць.

Після першого збитого вертольота в бій вступили російські ДРГ зі стрілецькою зброєю. Але українські військові придушили їх і змусили відступити. Потім інша група ССО збила другий Ка-52, змусивши авіацію змінити тактику і викидати так звані "обманки".

"Нашими силами були збиті три вертольоти, це два Ка-52 і один Мі-8", - підкреслив боєць.

Навіщо знищили злітну смугу

Підрозділи Національної гвардії, розуміючи, що за вертольотами може піти літак, з мінометів "розібрали" злітну смугу. Інші підрозділи допомагали стримати атаки ДРГ в цьому районі і придушити російський десант, який вже почав висаджуватися.

"Той десант, який ми бачили, висаджувався посеред поля. Інші вертольоти не підтримали, кружляючи навколо аеропорту, намагаючись когось там знайти. Фактично, було коло, по якому вони літали, і все, що було за колом, вони контролювали, а всередині - не піддавалося їх контролю, чим ми і скористалися", - підкреслив військовий.

Перший бій на землі

Перший контакт стався після того, як збили перший Ка-52, тим самим розкривши свої позиції. Противник був відносно недалеко і відкрив вогонь з кулемета. Бійці швидко відступили, щоб перегрупуватися і поповнити боєкомплект. Після оборони об'єкта ключове завдання було виконано.

"Я думаю, це їх дуже сильно деморалізувало, тому що вони не були готові до того, що їм буде чинитися такий сильний спротив. Вони планували просто висадитися і зайняти позиції, окопатися або рухатися далі", - зазначив спецназівець.

Він додав, що високий бойовий дух допомагає українських військовим уникати значних втрат. Противник же, навпаки, несе великі втрати при контакті з малими групами українських бійців.