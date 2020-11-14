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Сили МНС Азербайджану взяли під охорону водосховище в Нагірному Карабасі

Субота 14 листопада 2020 15:53
Сили МНС Азербайджану взяли під охорону водосховище в Нагірному Карабасі
Фото: Суговушанське водосховище (fhn.gov.az)
Автор: Олександр Білоус

Сили Міністерства з надзвичайних ситуацій Азербайджану взяли під охорону Суговушанське водосховище на території Тертерського району в Нагірному Карабасі. Територія була взята під контроль на початку жовтня.

Про це повідомляє прес-служба МНС Азербайджану.

"В цілях забезпечення безпеки водойми відповідні сили Служби порятунку особливого ризику МНС почали застосовувати на території цілодобовий режим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, азербайджанські війська взяли під свій контроль стратегічно важливе село Мадагиз 3 жовтня.

Після цього президент Азербайджану Ільхам Алієв підписав закон про перейменування села Мадагиз на Суговушан.

На території села також знаходиться водосховище, яке використовується в даний час для водопостачання ряду районів Азербайджану.

Як повідомляло РБК-Україна, Азербайджан ввів комендантську годину на зайнятих у ході війни в Нагірному Карабасі територіях. Зокрема, він буде діяти в Шуші і Гадруті.

Нагадаємо, 10 листопада була досягнута домовленість про припинення вогню в Нагірному Карабасі і введенні в регіон російських військових. При цьому Україна виступила з заявою, що Росія не має підстав називати миротворцями військових, які були направлені в Нагорний Карабах.

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