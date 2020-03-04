ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сили Асада намагалися збити літак Туреччини комплексом С-200

Новини » Надзвичайні події     04.03.2020 - 20:59
Сили Асада намагалися збити літак Туреччини комплексом С-200
Фото: F-16 ВПС Туреччини (defencetalk.com)

Урядові війська націлювали комплекс С-200 на винищувач F-16

Сили режиму сирійського президента Башара Асада здійснили спробу збити винищувач F-16 Військово-повітряних сил Туреччини у провінції Ідліб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Masdar News.

За даними видання, урядові військові націлили зенітний ракетний комплекс С-200 на турецький винищувач. Однак інформація про те, чи потрапила ракета в ціль, не надходила до видання.

Зазначається, що турецький винищувач F-16, ймовірно, зміг ухилитися від ракетного удару та повернувся у свій повітряний простір.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 1 березня режим президента Башара Асада в Сирії знищив турецький безпілотний літальний апарат у повітрі над провінцією Ідліб. При цьому режим Асада втратив два бомбардувальники Су-24.

Також РБК-Україна писало, що 3 березня турецькі військові на території сирійської провінції Ідліб збили винищувач режиму Башара Асада. У турецькому оборонному відомстві заявили, що було збито винищувач типу L-39.

Крім того, 14 лютого поблизу населеного пункту Куптан-ель-Чебеля був збитий вертоліт Мі-8 армії режиму Асада. Ще один асадівський вертоліт був знищений 11 лютого в сирійській провінції Ідліб.

Ердоган очікує на припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним Ердоган запросив у Трампа військову підтримку через загострення в Ідлібі
Новини України ТурцияЗРКСирія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся