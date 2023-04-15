Силовой данк защитника "Оклахомы" в быстрой контратаке: момент дня в НБА

Молодой американец запомнился моментом в третьей четверти противостояния с "Миннесотой". У собственного щита мяч подхватил Гилджес-Александер, сбежавший на половину соперника и выведя Джо на оперативное пространство. Тот эффектно подхватил мяч, переложил левую руку и роскошно положил сверху.

Стараний обоих представителей "Оклахомы" не хватило для победы. "Тандер" потерпели выездное поражение (95:120) и завершили выступления в нынешнем сезоне. "Тимбервулвз" пробились в плей-офф.

Сам Джо провел на паркете 21 минуту. За это время он успел набрать 7 очков, сделал 2 передачи и оформил ассист. Самым результативным в матче стал центровой "Миннесоты" Карл-Энтони Таунс (28 пунктов, 11 подборов).

Кто такой Айзея Джо

Уроженец штата Арканзас на студенческом уровне выступал за местных "Рейзорбэкс". Выбран "Филадельфией" под 49-м номером драфта НБА-2020.

Провел в составе "Севенти Сиксерс" два сезона. Осенью 2022-го пенсильванцы отчислили защитника. Через три дня он заключил контракт с "Оклахомой". В феврале набрал рекордные для себя 28 очков под эгидой ассоциации.

В старшей школе играл бок о бок с Джейлином Уильямсом. Теперь они вместе выступают в рядах "Тандер".