Затримано чоловіка, який планував диверсію в Рівному і працював з ФСБ

Фото з місця затримання (gp.gov.ua)

У суботу, 12 вересня, затримано жителя Одеської області, який намагався знищити один з економічних об'єктів критичної інфраструктури в Рівному. Він також працював з ФСБ Росії й пропонував послуги у скоєнні вбивств учасників операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чоловік у травні 2020 року за власною ініціативою вийшов на представників ФСБ. За їх завданням збирав і передавав спецслужбам РФ докладну інформацію про один з військових об'єктів на території Одеської області. Також він пропонував свої послуги у скоєнні вбивств військовослужбовців-учасників ООС.

"За завданням своїх кураторів 12 вересня він намагався підірвати об'єкт Горбаківсько-Гориньградського водозабору, що призвело б до тривалого припинення водопостачання близько 50% побутових і промислових споживачів Рівному та інших районів області", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідники завадили йому підірвати об'єкт, затримали та вилучили вибуховий пристрій.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у державній зраді та закінченому замаху на вчинення диверсії (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 15, ст. 113 КК України), а також про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту без права застави.

Слідчі дії тривають. У разі доведення провини, затриманому загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше агента ФСБ РФ засудили до 10 років в'язниці за підготовку теракту в Сєвєродонецьку. Диверсант намагався підірвати резервуари з аміаком на території заводу "Сєвєродонецьке об'єднання Азот".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що до 10 років в'язниці засудили диверсанта, який готував теракт під Харковом.