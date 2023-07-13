Силовики заблокировали в Киеве продажи торговых мест через Prozorro, - Белоцерковец

"Силовики ДСР ради заработка из схем Трубицина заблокировали Prozorro и фактически хотят отменить полностью выполненные рекомендации НАБУ. Вдумайтесь: с момента разоблачения Трубицина (февраль 2022-го) и до момента объявления торгов для передвижной торговли на площадке Prozorro в июне этого года были проведены никакие торги по передвижной торговле. А сразу, как все заработало, буквально через несколько дней, реформа была заблокирована Управлением стратегических расследований города Киева. И это во время войны, когда источников наполнения городского бюджета стало меньше, а расходов больше", - заявил Белоцерковец.

Депутат также рассказал, что Трубицын и его сообщники в обход электронных торгов определяли, кто будет иметь право на передвижную торговлю в Киеве.

По его словам, они создали комиссию по коммунальным предприятиям, которая должна определять, кого допускать к торгам, а кого - нет.

После раскрытия схемы и задержания Трубицына НАБУ направило городским властям Киева письмо-рекомендацию, как прекратить коррупцию в сфере передвижной торговли, сообщил Белоцерковец. В нем была переведена инициатива города с 2018 года: распределять места через Prozorro.sale, допускать всех желающих предпринимателей без каких-либо ограничений. Критерий распределения только один: оплата в бюджет, а не карман чиновников. Кто предложит большую сумму, тот и получает право на установку объекта торговли.

"Мною был зарегистрирован проект решения Киевсовета, согласно которому право на торговлю в объектах передвижной и сезонной торговли должно продаваться исключительно через систему Prozorro. После поддержки инициатив профильные департамент и КП провели первые пробные торги. Результаты красноречивы: четыре лота на левом берегу Киева проданы по ценам: 1,8 млн грн, 1,2 млн грн, 602 тыс. грн и 751 тыс. грн. Не было ни одной жалобы на торги, следовательно, результат доказал эффективность реформы", - сообщил Белоцерковец.

Сейчас представители Управления стратегических расследований города Киева при ДСР пытаются остановить реформу, чтобы и дальше требовать с предпринимателей взятки за получение места для передвижной торговли в обход торгов.

Депутат убежден, что пособия Трубицына, пытающиеся продолжить его дело, обречены на поражение.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Киевсовета Владислав Трубицын 9 февраля 2022 был разоблачен детективами НАБУ на взятке в размере 1,39 млн грн. На время расследования он был выпущен под залог, после чего он бежал за границу. Он объявлен в розыск.