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Силовики в Криму після обшуку викрали кримського татарина, - правозахисники

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Симферополь, П'ятниця 03 вересня 2021 22:06
Силовики в Криму після обшуку викрали кримського татарина, - правозахисники Фото: російські силовики в Криму після обшуку викрали кримського татарина (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В окупованому Криму в Сімферополі вранці 3 вересня російські силовики прийшли з обшуком до кримського татарина Ельдара Одаманова. Після цього вони відвезли його в невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримську Солідарність".

Правозахисники зазначають, що обшук почався о 6 ранку з погрози виламати двері. Силовики з нашивками ФБС вилучили техніку і відвезли кримського татарина з собою.

"На цей момент його немає в жодній черговій частині міста, його дружина написала заяву в поліцію", - уточнили в організації.

Уточнюється, що Одаманова підозрюють у причетності до вибухів на газопроводі в селі Перевальне в Криму. Присутній при обшуку адвоката звернула увагу, що в ордері була вказана тільки Адреса проживання чоловіка. Прізвище і пред'явлене йому звинувачення в постанові не зафіксовані. Також силовики привели з собою двох понятих, які не представилися.

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