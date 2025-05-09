Силовики, бизнес и "воры в законе": СМИ узнали о вечеринке партнера PariMatch

В расследовании отмечается, что 1 марта в одном из столичных ресторанов праздновал свой день рождения Константин Коломиец, который является совладельцем клуба единоборств "Динамо". По информации УП он также занимается предоставлением частной охраны, в частности занимается охраной владельца PariMatch Сергея Портнова.

На день рождения к спортсмену пришли сразу три высокопоставленных СБУ - глава экономического управления СБУ Анатолий Лойф, его предшественник, а ныне подследственный НАБУ Артем Шило и генерал Илья Витюк - бывший глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины.

Стоит отметить, что Анатолий Лойф покинул день рождения вместе с адвокатом Мельником, который является бизнес-пертнкром вора в законе "Нарика" Александра Петровского.

Среди гостей был также Сергей Олейник, который известен в статусе так называемого "вора в законе" по прозвищу "Умка"/"Умка Днепровский".

Ранее СМИ сообщали, что в Сергей Олейник по прозвищу Умка и уроженец Грузии Лаша Джачвлиани после своего выхода из СИЗО не появлялись на судебные заседания. Напомним, что Умка и Лаша Сван провели 13 месяцев в СИЗО Киева и Днепра по делу об организации/проведении преступных собраний (ч.1 ст.255-2 УК Украины).