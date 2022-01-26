Сильний вітер та мокрий сніг. В Україні потеплішає, але оголошено штормове попередження

За її даними, температура повітря найнижчою очікується у східній частині та на північному сході, вночі до -9-13, вдень -3-8 градусів. На півночі тепліше буде в Житомирській та Київській областях, вдень 0,-2 градуси. У Чернігівській та Сумській областях - ще морозно, -4-7 градусів.

На заході від -2 морозу до +2 тепла. Разом з тим, у Вінницькій області близько нуля, Кропивницький з районами та Черкаська область -1-3 градуси, Полтавська область, Дніпро з районами -3-7 градусів.

На півдні в Одеській області 0+1 градус, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму 0-3 градуси морозу, в Запорізькій області -2-5 градусів.

У Києві 27-го січня очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах та тротуарах додаткова каша, ожеледиця.

Вітер із заходу завтра посилиться в другій половині дня. Протягом дня четверга температура повітря у столиці коливатиметься в межах від 2 морозу до 1 тепла.

Кінець тижня буде в Україні порівняно теплим, зазначила синоптик.

Прогноз УкрГідрометцентру

У західних, вдень і в північних та місцями центральних областях невеликий мокрий сніг, на заході країни з дощем; на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с.

Температура у західних областях вночі 0-5 морозу, вдень від -2 морозу до +3 тепла; у східних, Сумській областях та в Карпатах вночі -8-13, вдень -3-8 морозу; на решті території вночі -5-10 морозу, вдень від -4 морозу до +1 тепла.