Сильний вітер і хуртовини: в Україні оголосили штормове попередження

Повідомляється, що 21 січня вночі у західних та східних, вдень у більшості областей очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах хуртовина. На дорогах України буде ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий).

У Києві та Київській області завтра на дорогах очікується ожеледиця, вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

"Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць. Тримайтеся подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев і зірваних конструкцій будівель", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 21 січня на високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей збережеться значна сніголавинна небезпека (3 рівень).