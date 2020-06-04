Сильний вітер і гроза: у Києві оголосили штормове попередження

В Києві попереджають про І рівень небезпечності, жовтий
Погода в Києві у найближчу годину різко погіршиться. Синоптики прогнозують штормовий вітер та грозу.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.
В Києві попереджають про І рівень небезпечності, жовтий. Киянам радять усі вікна щільно закрити, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні.
Додамо, що зараз у столиці сонячно та тепло. З самого ранку у центральній частині Києві сухо, але був дощ на окраїні міста.
Нагадаємо, останній місяць в Україні холодно та чи не щодня оголошують штормове попередження. Зокрема, цього тижня ще не було дня, коли не повідомляли про дощ.
Втім, температура повітря 7 червня буде досягати +30 градусів у деяких регіонах.
Як прогнозується, у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.
Разом з тим, кліматологи заявили, що цей травень став найхолоднішим з початку століття
Автор: Анастасия Рокитна