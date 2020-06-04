Сильний вітер і гроза: у Києві оголосили штормове попередження

Погода в Києві у найближчу годину різко погіршиться. Синоптики прогнозують штормовий вітер та грозу.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, посилаючись на дані УкрГідрометцентру.

В Києві попереджають про І рівень небезпечності, жовтий. Киянам радять усі вікна щільно закрити, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні.

Додамо, що зараз у столиці сонячно та тепло. З самого ранку у центральній частині Києві сухо, але був дощ на окраїні міста.

Нагадаємо, останній місяць в Україні холодно та чи не щодня оголошують штормове попередження. Зокрема, цього тижня ще не було дня, коли не повідомляли про дощ.

Втім, температура повітря 7 червня буде досягати +30 градусів у деяких регіонах.

Як прогнозується, у червні 2020 року середня місячна температура очікується в межах 18-22 градусів тепла.

Разом з тим, кліматологи заявили, що цей травень став найхолоднішим з початку століття