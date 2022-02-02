"Сильний сигнал Путіну". У Пентагоні підтвердили перекидання військових до Європи

Прес-секретаря Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що США перекинуть кілька тисяч військових до Європи. При цьому він підкреслив, що Білий дім може направити ще більше військових на східний фланг НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

"Якщо ми відчуємо, що нам потрібно відправити більше військ для підтримки союзників, ми це зробимо. Важливо, щоб ми послали сильний сигнал Путіну, що НАТО має значення для Сполучених Штатів і союзників", - заявив він.

Разом з тим міністр оборони Польщі Маріус Блащак повідомив у Twitter, що 1,7 тисячі додаткових американських військових будуть переведені до Польщі.

"Це сильний сигнал солідарності у відповідь на ситуацію в Україні. Минулого тижня я обговорював це питання з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми виступаємо проти будь-якої агресії проти нашого сусіда", - написав міністр.