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Через сильний вітер у Керченській протоці призупинено судноплавство

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Крим, Понеділок 29 листопада 2021 23:59
Через сильний вітер у Керченській протоці призупинено судноплавство Фото: Керченський міст (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Через сильний вітер в Керченській протоці призупинено судноплавство. Близько 200 суден чекають проходу через Керченську протоку, рух по якій неможливий через пориви вітру і заборону висадки лоцманів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

"З сьогоднішнього дня, незважаючи на діючий дозвіл на прохід різних суден, через заборону висадки лоцманів, неможливості висадки лоцманів, з сьогоднішнього дня де факто судноплавство Керченської протоки перекрито. Приблизно по 100 суден чекають проходу з півночі на південь, з півдня на північ теж близько 100", - сказав прес-секретар Росморрічфлоту Олексій Кравченко.

За даними рятувальників, в Криму через сильний вітер відбулися віялові відключення світла в Сімферополі, Сімферопольському, Бахчисарайському і Сакському районах.

"У зв'язку з сильними поривами вітру, за інформацією "Крименерго", без електроенергії перебувають близько 37 000 осіб", - заявив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов.

Раніше ми писали, що окупанти в Криму знищують унікальні екосистеми півострова.

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