Сильный рост числа пассажиров и тарифов: Ryanair дал прогноз на ближайшие годы

Однако Ryanair предупредил, что восстановление Европы по-прежнему подвержено потрясениям, вызванным COVID-19 и вторжением России в Украину.

Ирландская авиакомпания, крупнейшая в Европе по количеству пассажиров, заработала 1,371 млрд евро за шесть месяцев до конца сентября, первой половины финансового года. Это превышает предыдущий рекорд первого полугодия 2017 года в 1,29 млрд евро.

"Опасения по поводу влияния рецессии и растущей инфляции потребительских цен на бизнес-модель Ryanair сильно преувеличены", - заявил генеральный директор Майкл О’Лири.

По его словам, сильные фундаментальные показатели будут продолжать поддерживать "устойчивый рост трафика и среднего тарифа как минимум в течение следующих 18 месяцев". Прибыль и объемы перевозок ожидают "очень сильного роста" до 2025 года при условии, что цены на нефть останутся относительно стабильными, добавил он.

Убыточная зима, в течение которой Ryanair надеется увеличить трафик на 10% по сравнению с уровнем с доковидным уровням вероятно, снизит прибыль 1,0-1,2 млрд евро за финансовый год, который заканчивается 31 марта.

О'Лири сказал, что квартал с июля по сентябрь продемонстрировал рост в масштабах, которых он никогда не видел: рост трафика на 15% в сочетании с повышением тарифов на 14% благодаря сочетанию отложенного спроса и сокращения конкурентов после COVID.

По его словам, заказы в ноябре и декабре остаются высокими, но на первые три месяца 2023 года мало информации.

В последние недели несколько конкурентов представили оптимистичные прогнозы: Wizz Air, владелец British Airways IAG и Lufthansa заявили, что наблюдают продолжающийся рост продаж билетов, несмотря на опасения инфляции.

Финансовый директор Нил Сорахан сказал, что Ryanair ожидает "значительной консолидации и некоторых неудач авиакомпаний" в течение следующих 3-4 лет, а О'Лири сказал, что Ryanair может остаться единственным крупным бюджетным перевозчиком в Европе.

Ryanair планирует увеличить количество пассажиров со 168 млн пассажиров в этом финансовом году до 185 млн в следующем.

Однако, хотя авиакомпания планирует получить 51 самолет 737 MAX к следующему лету, О'Лири выразил обеспокоенность. "Я думаю, более вероятно, что Boeing оставит нас в дефиците, и к следующему лету мы закончим с 40 или 45 дополнительными самолетами", - сказал он.