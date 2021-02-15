"Сильна демократія". Джонсон прокоментував виправдання Трампа

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на рішення Сенату США про виправдання екс-президента Дональда Трампа. За словами Джонсона, в США діє демократія.

Він підкреслив, що в Британії дуже раді через хороші відносини з Білим домом.

"Я думаю, що ясний сигнал, який ми отримуємо з судових засідань у Америці, полягає в тому, що після всіх клопотів і плутанини американська демократія сильна, а американська конституція сильна й надійна", - заявив Джонсон.