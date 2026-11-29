Это уже не первая встреча семей и высшего руководства Сил ТрО ВСУ. Как и в прошлый раз, она проходила в формате открытого диалога. Ее цель неизменна – не только услышать о проблемах, но и найти пути их решения.

Именно поэтому к мероприятию также присоединились специалисты по Управлению персонала, юридическим и финансовым подразделениям Командования Сил ТРО ВСУ, а также офицеры гражданско-военного сотрудничества региональных управлений Сил территориальной обороны и всех бригад ТРО. Это позволит более оперативно решить проблемные вопросы, которые возникают перед семьями наших собратьев, убежден заместитель начальника штаба Командования Сил ТрО ВСУ полковник Дмитрий Бородавко.

"Вопросы, с которыми обращаются семьи, часто нуждаются в привлечении нескольких служб и специалистов. Наша задача – обеспечить надлежащее сопровождение каждого такого обращения, предоставить необходимые разъяснения и помочь сориентироваться в дальнейших действиях", – отметил Дмитрий Бородавко.

Такой формат открытого диалога и неформального общения с Командованием Сил территориальной обороны ВСУ помогает семьям погибших, пленных и пропавших без вести не только решать наболевшие вопросы, но дает им чувство поддержки, говорит соучредительница ОО "Женщины ТРО" Марина Богуш.

"Наши региональные координаторки собрали самые актуальные вопросы, которые беспокоят семей, и услышали содержательные ответы на них. Такой диалог помогает лучше понимать механизмы взаимодействия, видеть пути решения проблем и, самое главное, чувствовать, что семьи не остаются один на один со своими вопросами", - отметила она.

Впрочем, такие откровенные разговоры важны не только для семей, убежден представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Олег Слободяник.

"Такие встречи дают не только возможность коммуникации и озвучивания этих проблем, но и поиск решений этих проблем совместно с семьями. Таким образом нам удается обеспечить качественную обратную связь", - отметил он.

Состоявшаяся в Киеве встреча - не просто формальность, отметили в Командовании Сил территориальной обороны ВСУ. Там подчеркнули, что все без исключения семьи погибших, пленных и пропавших без вести военнослужащих должны чувствовать поддержку своих собратьев и воинских частей. Именно поэтому это направление в Силах ТРО определено как один из приоритетов.