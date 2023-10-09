Силы ТРО получили первые 53 миномета в рамках инициативы ОККО и "Повернись живим"

Сеть АЗК ОККО и фонд "Повернись живим" в рамках совместной инициативы "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" уже передали воинам 53 миномета калибра 82-мм. Это оружие способно поражать противника на расстоянии до 4 километров и является эффективным, как при оборонных, так и при наступательных действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Новые минометы, в частности, уже получили 104-я, 117-я, 100-я, 127-я и 108-я бригады Территориальной обороны.

Инициатива "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" стартовала в апреле 2023 года. Ее цель - аккумулировать суммарно 400 миллионов гривен на приобретение 200 пулеметов калибра 12,7-мм, 300 минометов калибра 82-мм и 100 автоматических гранатометов калибра 40-мм для всех подразделений ТРО. Таких сейчас 31 бригада.

В августе ОККО и "Повернись живим" уже закрыли неотложную потребность сил Территориальной обороны в пулеметах, передав им все 200 обещанных единиц оружия. Сейчас ожидаются от производителей новые партии минометов и гранатометов, которые по мере поступления будут распределяться между подразделениями ТрО. Сбор средств в рамках проекта продолжается.

На 9 октября собрано уже 85% от необходимой суммы - более 343 миллионов гривен.

Присоединиться к этой инициативе может каждый автомобилист: для этого стоит только заправиться любым топливом марки Pulls на АЗК ОККО. С каждого проданного литра 1 гривну компания перечисляет на оружие для ТРО.

Кроме того, можно перевести донаты на спецсчет инициативы: "ОКО ЗА ОКО 2. Озброїмо ТрО до зубів" или "банку".