Силы ПВО сбили "Шахед" в Криворожском районе

В Криворожском районе Днепропетровской области силы ПВО сбили вражеский дрон-камикадзе Shahed, который россияне запустили по Украине вечером 7 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Оборонцы из ПвК "Восток" сбили в Криворожском районе вражеский беспилотник", - написал Лысак.
В части регионов Украины вечером среды, 7 февраля, объявлен сигнал воздушной тревоги. Россияне снова запустили беспилотники по типу "Шахед".
"Херсонская, Николаевская области - угроза применения ударных беспилотников", - сообщили Воздушные силы.
"Шахеды" двигаются по северо-западному курсу.
Воздушные силы также сообщают о вражеских дронах в западной части Кировоградской области. Они двигаются по западному и северо-западному курсу.
"Угроза ударных дронов для Кировоградской, Николаевской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 7 февраля, российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Для этого враг применял ракеты и дроны-камикадзе.
Как рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, всего враг запустил 64 ракеты и дроны.
Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели: 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатых ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов".
В Киеве в результате удара пострадали не менее 40 человек. Также известно о четырех погибших.
Более подробно о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.
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