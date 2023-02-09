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Силы ПВО сбили иранский дрон над Николаевской областью

Фото: cилы ПВО сбили иранский дрон над Николаевской областью (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В четверг вечером, 9 февраля, украинские силы ПВО сбили иранский дрон над Николаевской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы полиции Николаевской области Сергея Шайхета.

По неподтвержденным данным, также удалось сбить вражеские дроны в Днепропетровской и Запорожской областях.

По состоянию на 23:20, воздушная тревога в Николаевской области была отменена.

Напомним, что вечером 9 февраля оккупанты запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Жителей южных и центральных областей предупредили об опасности.

Несколько групп дронов были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.

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Николаевская областьдрони