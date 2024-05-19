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Силы ПВО ночью уничтожили почти четыре десятка "Шахедов"

Фото: силы ПВО ночью уничтожили 37 дронов-камикадзе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в ночь на 19 мая выпустила по Украине 37 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили все "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

Пуски беспилотников были из районов Приморско-Ахтарска и Курска. К отражению атаки привлекли зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и радиоэлектронной борьбы.

Украинские защитники уничтожили 37 ударных дронов, выпущенных Россией.

ПВО работала в Киевской, Одесской, Николаевской, Сумской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Херсонской областях.

 

 

Обстрелы Украины

Еще с вечера 18 мая Воздушные силы ВСУ сообщали о пусках дронов-камикадзе. Воздушную тревогу объявляли в большинстве областей. Однако о попаданиях или других последствиях атаки информации нет.

Стоит добавить, что Россия в последние месяцы снова возобновила атаки. Оккупанты обстреливают энергетику, разрушают ТЭС и другие энергетические объекты. В последние дни в Украине начали выключать свет для населения.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью РБК-Украина рассказал, почему в Украине фиксируется дефицит электроэнергии и что будет светом летом.

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