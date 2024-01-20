Силы ПВО на юге уничтожили два "Шахеда", - Гуменюк

"Этой ночью мы наблюдали активность беспилотных летательных аппаратов типа "Шахед". В нашей зоне ответственности силы противовоздушной обороны отработали в Одесской и Николаевской областях, сбив по одному дрону", - отметила Гуменюк.

По ее словам, направление полета вражеских дронов-камикадзе в эту ночь было с юга на север и запад.

Атака дронов в ночь на 18 января

Отметим, что предыдущий удар по Украине с помощью "Шахедов" был зафиксирован 18 января. Тогда враг применил 33 единицы дронов, которые запустил из района Приморско-Ахтарск и Курской области России. Также войска РФ атаковали двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области РФ по Харьковской области.

Противовоздушная оборона уничтожила 22 единицы вражеских дронов, остальные дроны не достигли своих целей.

"К отражению воздушного нападения вовлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ", - писали Воздушные силы.