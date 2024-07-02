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Силы ПВО в Харьковской области получили командный пункт "Кречет"

Фото: силы ПВО в Харьковской области получили командный пункт "Кречет" (facebook.com/synegubov.oleg)
Автор: Александр Мороз

Силы ПВО в Харьковской области получили командный пункт тактической группы противовоздушной обороны Кречет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его словам, Харьковщина ежедневно страдает от управляемых авиабомб, поэтому направление противовоздушной обороны важно.

Кречет предназначен для оперативного управления мобильными огневыми группами противовоздушной обороны при защите важных инфраструктурных объектов и группировок войск от ударов средств воздушного нападения. "Кречет" позволяет объединить в единую локальную сеть 5 средств обнаружения и 10 мобильных боевых групп ПВО с разными способами поражения.

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) сообщает, что "Кречет" разработан компанией "Системный электронный экспорт". Эта разработка значительно повышает эффективность сил противовоздушной обороны, поскольку в автоматическом режиме выдает цели указания на поражение вражеских воздушных средств, чем ускоряет скорость реагирования, помогает уничтожать больше целей с более эффективным использованием собственных огневых средств.

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Харьков