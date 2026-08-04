Силы обороны ударили по большому НПЗ в 800 км от границы

Что известно об атаке

"Сызранский НПЗ - минус", - написал Коваленко.

По данным мониторинговых Telegram-каналов Exilenova+ и Supernova+, в Сызрани раздалась серия взрывов. Над территорией предприятия поднялся столб густого дыма.

Официальных комментариев от российских властей по поводу масштабов повреждений на момент публикации нет.

Чем важен Сызранский НПЗ для РФ

Сызранский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области. Решение о его строительстве было принято еще в 1939 году, поэтому это один из старейших нефтезаводов России.

Предприятие расположено на Волге, на расстоянии более 800 километров от украинской границы. Вместе с Куйбышевским и Новокуйбышевским заводами оно входит в узел Самарского нефтепереработки.

Номинальная мощность завода составляет до 8,9 млн тонн нефти в год. Здесь производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационный керосин, которыми Россия обеспечивает оккупационные войска на фронте, а также часть центральных регионов страны.

Не первая атака на завод

Сызранский НПЗ уже неоднократно становился целью украинских дронов. Предыдущие удары по предприятию фиксировали в декабре 2025, а также в марте, апреле и июле 2026 года.

21 мая беспилотник атаковал один из блоков первоначальной переработки нефти на заводе. После удара остановили установку CDU-6, которая обеспечивает более 70 процентов мощностей предприятия - возобновление работы продолжалось больше месяца.