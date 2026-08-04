Силы обороны ударили по большому НПЗ в 800 км от границы

Ночью 4 августа украинские дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, офицера Сил обороны Украины Андрея Коваленко.
"Сызранский НПЗ - минус", - написал Коваленко.
По данным мониторинговых Telegram-каналов Exilenova+ и Supernova+, в Сызрани раздалась серия взрывов. Над территорией предприятия поднялся столб густого дыма.
Официальных комментариев от российских властей по поводу масштабов повреждений на момент публикации нет.
Сызранский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области. Решение о его строительстве было принято еще в 1939 году, поэтому это один из старейших нефтезаводов России.
Предприятие расположено на Волге, на расстоянии более 800 километров от украинской границы. Вместе с Куйбышевским и Новокуйбышевским заводами оно входит в узел Самарского нефтепереработки.
Номинальная мощность завода составляет до 8,9 млн тонн нефти в год. Здесь производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационный керосин, которыми Россия обеспечивает оккупационные войска на фронте, а также часть центральных регионов страны.
Сызранский НПЗ уже неоднократно становился целью украинских дронов. Предыдущие удары по предприятию фиксировали в декабре 2025, а также в марте, апреле и июле 2026 года.
21 мая беспилотник атаковал один из блоков первоначальной переработки нефти на заводе. После удара остановили установку CDU-6, которая обеспечивает более 70 процентов мощностей предприятия - возобновление работы продолжалось больше месяца.
Напомним,в ту же ночь дроны атаковали склады Wildberries в подмосковном Чехове и в поселке Красный Бор Ленинградской области. В Красном Боре повредили логистический комплекс площадью более 150 тысяч квадратных метров, а в Чехове из-за удара вспыхнул пожар в частном секторе.
Ранее сообщалось, что РФ значительно активизировала использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, опасаясь украинских крылатых ракет .
7 июля в воздух одновременно подняли четыре таких самолета - фактически весь боеспособный парк РФ.