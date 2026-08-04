RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Силы обороны ударили по большому НПЗ в 800 км от границы

09:33 04.08.2026 Вт
2 мин
На территории предприятия случился масштабный пожар
aimg Елена Чупровская
Фото: Сызранский НПЗ был атакован в ночь на 4 августа (росСМИ)

Ночью 4 августа украинские дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, офицера Сил обороны Украины Андрея Коваленко.

Что известно об атаке

"Сызранский НПЗ - минус", - написал Коваленко.

По данным мониторинговых Telegram-каналов Exilenova+ и Supernova+, в Сызрани раздалась серия взрывов. Над территорией предприятия поднялся столб густого дыма.

Официальных комментариев от российских властей по поводу масштабов повреждений на момент публикации нет.

Чем важен Сызранский НПЗ для РФ

Сызранский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области. Решение о его строительстве было принято еще в 1939 году, поэтому это один из старейших нефтезаводов России.

Предприятие расположено на Волге, на расстоянии более 800 километров от украинской границы. Вместе с Куйбышевским и Новокуйбышевским заводами оно входит в узел Самарского нефтепереработки.

Номинальная мощность завода составляет до 8,9 млн тонн нефти в год. Здесь производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационный керосин, которыми Россия обеспечивает оккупационные войска на фронте, а также часть центральных регионов страны.

Не первая атака на завод

Сызранский НПЗ уже неоднократно становился целью украинских дронов. Предыдущие удары по предприятию фиксировали в декабре 2025, а также в марте, апреле и июле 2026 года.

21 мая беспилотник атаковал один из блоков первоначальной переработки нефти на заводе. После удара остановили установку CDU-6, которая обеспечивает более 70 процентов мощностей предприятия - возобновление работы продолжалось больше месяца.

Напомним,в ту же ночь дроны атаковали склады Wildberries в подмосковном Чехове и в поселке Красный Бор Ленинградской области. В Красном Боре повредили логистический комплекс площадью более 150 тысяч квадратных метров, а в Чехове из-за удара вспыхнул пожар в частном секторе.

Ранее сообщалось, что РФ значительно активизировала использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, опасаясь украинских крылатых ракет .

7 июля в воздух одновременно подняли четыре таких самолета - фактически весь боеспособный парк РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияНПЗАтака дронов