Силы обороны поразили НПЗ в Рязанской и Самарской областях, - Генштаб

В частности, в ночь на 9 марта в Рязанской области РФ поражен нефтеперерабатывающий завод оккупантов, задействованный в обеспечении армии захватчиков. Зафиксированы взрывы в районе цели.

Рязанский НПЗ изготавливал в среднем 840 тысяч тонн топлива высшего сорта для реактивных двигателей. Авиационный керосин марки ТС-1 его производства активно использовался авиацией войск агрессора в процессах ударов по территории Украины.

Кроме того, в ночь на 10 марта зафиксировано попадание по производственным мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Топливо с этого НПЗ транспортируется системой продуктопроводов и железнодорожными путями для обеспечения группировки войск врага на северном направлении.

Подробная информация о последствиях поражения объектов сейчас уточняется.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.