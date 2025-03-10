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Силы обороны поразили НПЗ в Рязанской и Самарской областях, - Генштаб

Фото: Силы обороны поразили НПЗ в Рязанской и Самарской областях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Рязанской и Самарской областях России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

В частности, в ночь на 9 марта в Рязанской области РФ поражен нефтеперерабатывающий завод оккупантов, задействованный в обеспечении армии захватчиков. Зафиксированы взрывы в районе цели.

Рязанский НПЗ изготавливал в среднем 840 тысяч тонн топлива высшего сорта для реактивных двигателей. Авиационный керосин марки ТС-1 его производства активно использовался авиацией войск агрессора в процессах ударов по территории Украины.

Кроме того, в ночь на 10 марта зафиксировано попадание по производственным мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Топливо с этого НПЗ транспортируется системой продуктопроводов и железнодорожными путями для обеспечения группировки войск врага на северном направлении.

Подробная информация о последствиях поражения объектов сейчас уточняется.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.

 

Удары по российским НПЗ

Напомним, ранее источники РБК-Украина уже сообщали, что дроны ГУР атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Самарской области России. Это произошло в ночь на 10 марта.

В ночь на 9 марта в нескольких регионах РФ прогремели взрывы и работали силы и средства противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников. Под атаку дронов попали завод, комбинат и нефтяной объект в Рязанской, Липецкой, Воронежской и Курской областях.

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