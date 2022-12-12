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Силы обороны Украины получили еще 7 дронов от "Фундации Течия"

Фото: Силы обороны Украины получили еще 7 дронов от "Фундации Течия" (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Украинские военные получили очередную партию беспилотников от общественной организации холдинга TECHIIA "Фонд Течия" стоимостью более 2,3 млн гривен. С начала полномасштабной войны фонд передал на фронт БпЛА уже более 75 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

6 квадрокоптеров Autel получили военные из подразделений специального назначения на восточном и южном направлениях. Они просты в управлении, дают хорошее качество фото и видео и хорошо себя показывают даже в темное время суток.

Еще один дрон получила военная часть в составе Отдельной президентской бригады – беспилотный авиационный комплекс типа VTOL, то есть дрон самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой стоимостью 845 тыс. грн.

"Беспилотники незаменимы на передовой. Они позволяют действовать намного эффективней, разведывают необходимую информацию и выполняют еще ряд важных задач. К сожалению, цикл их жизни на фронте не очень длинный и военные регулярно нуждаются в новых "птичках", поэтому мы с командой постоянно над этим работаем" , - отметил Олег Крот, директор ОО "Фундация Течия" и управляющий партнер холдинга TECHIIA.

Напомним, ранее "Фундация Течия" передал Силам обороны Украины беспилотников на сумму свыше $2,5 млн. В частности, это летательные комплексы FlyEye и несколько десятков дронов DJI.

В общей сложности сумма помощи Силам обороны Украины от "Фундации Течия" пересекла отметку в $21,2 млн.

Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников Украины необходимые вещи на почти $40 млн. Из-за военной тайны и из соображений безопасности деталей этих закупок в организации не разглашают.

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Вооруженные силы Украины