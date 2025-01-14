Силы обороны сдерживают наступление возле Покровска и не допускают ухудшения позиций, - ОСГВ "Хортица"

Российская армия пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление на Покровском направлении. Силы обороны противостоят оккупантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСГВ "Хортица".
По данным военных, за прошедшие сутки основные атакующие усилия противника были сосредоточены на Покровском направлении. Преимущественно без применения бронетехники, враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Барановка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Зеленое, Котлиное, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Ясеново, Славянка, Петропавловка, Дачное, Курахово и Янтарное.
Сейчас продолжаются бои в Лисовке, Нововасильевке и Шевченко. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.
Штурмовые группы противника атаковали наши позиции в Волчанске - на Харьковском направлении, и в районах Загрызово, Зеленого Гая и Двуречной - на Купянском направлении. Атаки отбиты, противник понес потери, отошел.
На Лиманском направлении противник штурмовал наши укрепления в районах Копанок, Новосергиевки, Тернов и в Макеевке. Успеха не имел.
На Северском направлении вражеские штурмовые группы безуспешно пытались атаковать позиции сил обороны в Белогоровке. Для перемещения личного состава с целью проведения наступательных действий враг применял мотоциклы. Противник был уничтожен на подходе к рубежу выдвижения.
На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек, Дилиевки и в Торецке. Некоторые наши позиции в результате штурмовых действий и огневого воздействия были разрушены. Продолжаются мероприятия по локализации и уничтожению остатков штурмовых групп противника.
На Новопавловском направлении наши воины противостоят атакам противника в районах населенных пунктов Улаклы, Новый Комар, Нескучное и Времовка. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.
Российская армия продолжает сосредотачивать силы для атак на Покровском направлении. На этом участке оккупанты сосредоточили большое количество своих солдат.
Как рассказывал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, враг хочет взять город "в клещи", но ему это не удается.
В то же время, американский Институт изучения войны отмечал, что окружение Покровска - это одна из ключевых стратегических целей российских оккупантов.
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