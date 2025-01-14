Силы обороны сдерживают наступление возле Покровска и не допускают ухудшения позиций, - ОСГВ "Хортица"

По данным военных, за прошедшие сутки основные атакующие усилия противника были сосредоточены на Покровском направлении. Преимущественно без применения бронетехники, враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Барановка, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, Сухой Яр, Зеленое, Котлиное, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Ясеново, Славянка, Петропавловка, Дачное, Курахово и Янтарное.

Сейчас продолжаются бои в Лисовке, Нововасильевке и Шевченко. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Ситуация на других направлениях

Штурмовые группы противника атаковали наши позиции в Волчанске - на Харьковском направлении, и в районах Загрызово, Зеленого Гая и Двуречной - на Купянском направлении. Атаки отбиты, противник понес потери, отошел.

На Лиманском направлении противник штурмовал наши укрепления в районах Копанок, Новосергиевки, Тернов и в Макеевке. Успеха не имел.

На Северском направлении вражеские штурмовые группы безуспешно пытались атаковать позиции сил обороны в Белогоровке. Для перемещения личного состава с целью проведения наступательных действий враг применял мотоциклы. Противник был уничтожен на подходе к рубежу выдвижения.

На Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в Часовом Яру, в районе Ступочек, Дилиевки и в Торецке. Некоторые наши позиции в результате штурмовых действий и огневого воздействия были разрушены. Продолжаются мероприятия по локализации и уничтожению остатков штурмовых групп противника.

На Новопавловском направлении наши воины противостоят атакам противника в районах населенных пунктов Улаклы, Новый Комар, Нескучное и Времовка. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

Ситуация на Покровском направлении

Российская армия продолжает сосредотачивать силы для атак на Покровском направлении. На этом участке оккупанты сосредоточили большое количество своих солдат.

Как рассказывал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, враг хочет взять город "в клещи", но ему это не удается.