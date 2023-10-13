Силы обороны рассказали о потерях оккупантов на юге Украины

На юге Украины военные ВСУ продолжают наносить российским оккупантам потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки на этом отрезке фронта бойцы ВСУ ликвидировали более 20 вражеских солдат, а также 24 единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.
Как сообщили военные, наши защитники на южном фронте продолжают выполнение огневых задач.
За минувшие сутки врагу нанесены такие потери:
Напомним, силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 3 - по пунктам управления и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.
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