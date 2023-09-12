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Силы обороны продвинулись у Клещиевки и Работино, - Генштаб

Вторник 12 сентября 2023 20:23
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Силы обороны продвинулись у Клещиевки и Работино, - Генштаб Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны имели определенный успех в районе Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области.

Украинским бойцам удается вытеснять противника с занимаемых позиций и закрепляться на достигнутых рубежах.

Следует заметить, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что за прошедшую неделю освобожденная территория в районе Клещиевки составила около 2 квадратных километров.

Кроме этого, сегодня в соцсетях распространялось видео от украинских военных, которые передвигаются по Клещиевке.

Успехи контрнаступления ВСУ

Силы обороны Украины в течение прошлой недели уволили около 1,5 кв. км на южном фронте. В районе Работино на Мелитопольском направлении есть успехи. Кроме того, в течение последней недели ВСУ овободили часть Опытного под Донецком. Закрепляются на достигнутых рубежах.

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