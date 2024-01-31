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Силы обороны на севере провели учения по противодействию вражеским ДРГ (фото, видео)

Фото: Силы обороны на севере провели учения по противодействию вражеским ДРГ (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Татьяна Степанова

Различные подразделения Силы безопасности и обороны на севере Украины провели учения по противодействию вражеским диверсионно-разведывательным группам. В ходе тренировки применялись ударные и разведывательные беспилотники, а также FPV-дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Объединенных Сил ВСУ.

Как сообщается, в Северной операционной зоне проведена тренировка различных составляющих Сил безопасности и обороны.

В частности, в учениях принимали участие подразделения Службы безопасности и Национальной гвардии Украины, которые осуществляли контрдиверсионные мероприятия в населенных пунктах. На уединенном участке свою обучение также показали подразделения Госпогранслужбы и Сил терробороны ВСУ.

"По задумке обучения было предусмотрено противодействие диверсионно-разведывательной группе. В частности, происходило захват позиций, восстановление утраченного положения и зачистка тех окопов, которые были заняты противником", - отметил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

 

Фото: Силы обороны на севере провели учения по противодействию вражеским ДРГ (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

По его словам, в ходе тренировки применялись ударные и разведывательные БПЛА, а также FPV-дроны. Маневрами руководили командиры бригад и батальонов из единственного пункта управления.

"Замечу, что все действия военнослужащих оказались очень профессиональными, ведь защитники уже прошли горнила войны на Восточном и Южном направлениях, получив немалый боевой опыт. Поэтому они полностью продемонстрировали его во время этих учений", - подчеркнул Наев.

Также в командовании отметили, что в Северной операционной зоне мероприятия по поддержанию обученности проводятся на постоянной основе. Этим процессом руководят опытные генералы, командиры бригад, батальонов, рот и взводов.

Попытки российских ДРГ прорвать границу Украины

Напомним, ранее представитель ГНСУ Андрей Демченко заявил, что кроме регулярных обстрелов на северной границе противник также прибегает к применению ДРГ. Он отметил, что враждебные диверсионно-разведывательные группы представляют угрозу не только Силам обороны, но и мирным жителям.

Так, утром 27 января российская ДРГ проникла в Сумскую области и расстреляла двух человек.

Также сообщалось, что недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина.

Добавим, 18 января командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о том, что войска РФ не оставляют попыток прорвать границу Украины на севере, причем несколько уже были сделаны в этом году.

А уже 26 января военные рассказали о боевых действиях в приграничных районах Сумской области и предупредили об угрозе вражеских ДРГ в Сумской области.

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