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Силы обороны Юга за сутки ликвидировали 40 оккупантов и вражескую технику

Фото: ВСУ ликвидировали почти полсотни окупантов в сутки (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной. Украинские военные за последние сутки ликвидировали 40 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил обороны юга Украины.

По данным военных, в действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Продолжается перемещение сил и средств между их позициями, а тем временем продолжается контрбатарейная борьба.

За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:

  • 40 оккупантов,
  • 2 пушки,
  • 9 единиц авто-бронетехники,
  • 3 лодки.

Обстрелы со стороны РФ

За прошедшие сутки враг совершил 55 артиллерийских обстрелов с использованием более 290 снарядов, в том числе 6 обстрелов населенных пунктов, среди которых Херсон, Широкая Балка и Антоновка.

В результате обстрелов был ранен 1 гражданский, а также поврежден пятиэтажный дом и 5 частных домов.

Кроме того, в населенном пункте Высокополье Бериславского района 1 гражданский получил ранения в результате разбора и подрыва неопределенного взрывного устройства на территории собственного домовладения.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные продолжают контрнаступление с начала лета. Им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов как в Запорожской, так и Донецкой области.

В отдельных направлениях на востоке и юге бойцы ВСУ сумели пробить первую линию обороны врага.

На днях стало известно, что наши военные продвинулись у села Работино Запорожской области.

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