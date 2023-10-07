Силы обороны Юга за сутки ликвидировали 40 оккупантов и вражескую технику

Оперативная обстановка в зоне ответственности Сил обороны юга Украины остается стабильно напряженной. Украинские военные за последние сутки ликвидировали 40 российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил обороны юга Украины.
По данным военных, в действиях противника признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Продолжается перемещение сил и средств между их позициями, а тем временем продолжается контрбатарейная борьба.
За минувшие сутки врагу нанесены следующие потери:
Обстрелы со стороны РФ
За прошедшие сутки враг совершил 55 артиллерийских обстрелов с использованием более 290 снарядов, в том числе 6 обстрелов населенных пунктов, среди которых Херсон, Широкая Балка и Антоновка.
В результате обстрелов был ранен 1 гражданский, а также поврежден пятиэтажный дом и 5 частных домов.
Кроме того, в населенном пункте Высокополье Бериславского района 1 гражданский получил ранения в результате разбора и подрыва неопределенного взрывного устройства на территории собственного домовладения.
Напомним, украинские военные продолжают контрнаступление с начала лета. Им удалось деоккупировать ряд населенных пунктов как в Запорожской, так и Донецкой области.
В отдельных направлениях на востоке и юге бойцы ВСУ сумели пробить первую линию обороны врага.
На днях стало известно, что наши военные продвинулись у села Работино Запорожской области.
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