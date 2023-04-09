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Силы обороны: оккупанты пытаются заблокировать Авдеевку, чтобы пойти на Курахово

Фото: оккупанты хотят заблокировать Авдеевку (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия пытается заблокировать Авдеевку и продвинуться на Донецком направлении. В случае успеха следующей целью оккупантов может быть Курахово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашкивского в эфире телемарафона.

"Самым опасным направлением остается Авдеевский и Марьинский. Враг активно там штурмует позиции украинских военных, также наносит огневые поражения, применяя ствольную артиллерию и реактивную артиллерию, очень активно начал применять авиацию", - заявил спикер.

Он отметил, что на Авдеевском направлении продолжаются позиционные бои. По его словам, оккупанты пытаются заблокировать Авдеевку, а Марьинку захватить, чтобы двигаться в направлении Курахово.

"Но на сегодняшний день враг не добился успеха ни в одном из направлений. Но, не имея успехов на поле боя, враг обстреливает гражданское население", - добавил Дмитрашкивский.

Напомним, на прошлой неделе, по словам Алексея Дмитрашкивского, ВСУ несколько улучшили тактическое положение на Донецком направлении.

При этом аналитики ISW отмечают, что наступление российских войск на Авдеевку прекратилось.

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