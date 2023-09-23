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Силы обороны назвали количество "Калибров" РФ в море и опровергли слухи

Украина, Суббота 23 сентября 2023 22:34
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Силы обороны назвали количество "Калибров" РФ в море и опровергли слухи Фото: в Черном море продолжают боевое дежурство 2 надводных ракетоносителя (youtube)
Автор: Карина Левицкая

Силы обороны юга опровергли заявления о 24 "Калибрах", якобы находящихся в Черном море. На самом деле ракет меньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

По данным военных, в Черном море продолжают боевое дежурство 2 надводных ракетоносителя с суммарным залпом до 16 ракет типа "Калибр".

"Некоторые источники сообщают о 3 ракетоносителях и 24 "Калибрах". Это не соответствует действительности и создает дополнительное напряжение", - добавили они.

Россия оккупировала море

Стоит отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря для своих военных целей. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ. С восточного побережья оккупанты часто выпускают по Украине дроны-камикадзе.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой.

Однако в последние дни российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Вчера из порта Черноморск вышло второе гражданское судно с украинским зерном.

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