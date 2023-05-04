Силы обороны хотят эвакуировать всех гражданских из Авдеевки. Глава города ответил

Начальник объединенного центра Сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий заявил о необходимости в ближайшее время эвакуировать всех граждан из города Авдеевка Донецкой области.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на его заявление в эфире национального телемарафона.
Он напомнил, что еще в начале 2023 года все гражданские были эвакуированы из Марьинки. Теперь настал черед Авдеевки.
"В Авдеевке до сих пор остается мирное население. Там его осталось очень мало и, скорее всего, в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки", - сказал Телятицкий.
Он также рассказал, что за последние сутки на Таврическом направлении оккупанты потеряли убитыми и ранеными около двух рот своих армейцев. По словам военного, россияне прибегают к "мясным штурмам" - они отправляются в бой без огневой поддержки тяжелой техники.
А вот глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил "Громадському", что сомневается в полной эвакуации гражданских.
"По заявлению пресс-офицера Таврии, он, пожалуй, не разобрался. Всех невозможно и нереально эвакуировать, даже с законной точки зрения. То есть нет возможности всех эвакуировать. Никакого законного механизма такого нет. Семьи с детьми - да, без проблем. Есть и постановление Кабмина" ", - рассказал Барабаш.
Он отметил, что на 4 мая в Авдеевке остается один ребенок. Власть занимается поиском ее скрываемых родителей. Барабаш также напомнил, что эвакуация из Авдеевки проходит ежедневно, однако желающих нет.
"Вчера два человека вывезли, к тому же несколько дней вообще никого не вывозили. Город под плотными обстрелами уже год, сейчас днем вообще не бывает тишины. Но люди все равно не спешат ехать", - рассказал Барабаш.
Ранее сообщалось, что в постоянно находящейся под обстрелами Авдеевке Донецкой области остается только один ребенок, его скрывают родители.
При этом люди стали активнее эвакуироваться из Авдеевки. Жители крайне измотаны выживанием под ежедневными авиаударами без коммуникаций, медицинской помощи.
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