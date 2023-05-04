Силы обороны хотят эвакуировать всех гражданских из Авдеевки. Глава города ответил

Он напомнил, что еще в начале 2023 года все гражданские были эвакуированы из Марьинки. Теперь настал черед Авдеевки.

"В Авдеевке до сих пор остается мирное население. Там его осталось очень мало и, скорее всего, в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки", - сказал Телятицкий.

Он также рассказал, что за последние сутки на Таврическом направлении оккупанты потеряли убитыми и ранеными около двух рот своих армейцев. По словам военного, россияне прибегают к "мясным штурмам" - они отправляются в бой без огневой поддержки тяжелой техники.

А вот глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил "Громадському", что сомневается в полной эвакуации гражданских.

"По заявлению пресс-офицера Таврии, он, пожалуй, не разобрался. Всех невозможно и нереально эвакуировать, даже с законной точки зрения. То есть нет возможности всех эвакуировать. Никакого законного механизма такого нет. Семьи с детьми - да, без проблем. Есть и постановление Кабмина" ", - рассказал Барабаш.

Он отметил, что на 4 мая в Авдеевке остается один ребенок. Власть занимается поиском ее скрываемых родителей. Барабаш также напомнил, что эвакуация из Авдеевки проходит ежедневно, однако желающих нет.

"Вчера два человека вывезли, к тому же несколько дней вообще никого не вывозили. Город под плотными обстрелами уже год, сейчас днем вообще не бывает тишины. Но люди все равно не спешат ехать", - рассказал Барабаш.