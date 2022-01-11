RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Силам спеціальних операцій можуть надати повноваження розвідки: що про це відомо

Автор: Марія Кучерявець

Силам спеціальних операцій (ССО) ЗС України пропонують надати особливі розвідувальні повноваження. Відповідний законопроект №6486 зареєстрований у Раді з ініціативи Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВР.

У законопроекті вказано, що його ухвалення значно розширить спроможності національного спротиву через надання ССО особливих розвідувальних функцій.

Наразі ж правом на її здійснення володіють Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки Міноборони, розвідувальний орган Держприкордонслужби та СБУ.

Так, документом пропонується розширити повноваження ССО з можливістю здійснювати спеціальну розвідку в інтересах підготовки та ведення власних спецоперацій, бойових і спеціальних дій та під час організації руху опору.

У пояснювальній записці вказано, що наразі ССО не можуть організувати спеціальні операції та організовувати рух опору без аналогічного права, адже проведення розвідувальних заходів є ключовим аспектом в організації та підготовці виконання завдань ССО за призначенням.

Крім того, ухвалення законопроекту, відповідно до пояснювальної записки, "допоможе усунути прогалину у законодавстві щодо ведення спеціальної розвідки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВерховна рада