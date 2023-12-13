Сила витамина C. Развеиваем мифы о "панацее от всех болезней"

Многие в период сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ скупают аптечный витамин C как панацею для иммунитета. При этом мало кто задумывается, может ли он навредить организму.
О побочных эффектах витамина C РБК-Украина рассказала врач-инфекционист и иммунолог Анастасия Лишневская.
Витамин C (другое название - аскорбиновая кислота) действительно важен для работы иммунной системы и повышает способность организма противостоять вирусам и инфекциям.
Кроме того, витамин C помогает нормализовать обмен веществ, работу нервной и сердечно-сосудистой систем.
При этом врачи рекомендуют получать витамин C из рациона, а не из аптечных добавок. В частности, употреблять цитрусовые, сладкий перец, брокколи, томаты, лук, чеснок.
Существует ошибочное мнение о том, что можно принимать витамин C в неограниченных количествах, ведь его избыток "выведется почками".
Из этого мифа следует нежелание приложить усилия, чтобы изменить образ жизни, выработать полезные привычки и сформировать комплексный подход к укреплению иммунитета. Все-таки выпить "чудо-таблетку" аскорбинки гораздо быстрее и проще.
Однако врачи предупреждают: если употреблять аптечный витамин С в дозе более 2 г в сутки, это может иметь негативный эффект.
Чтобы от аскорбиновой кислоты была только польза, нельзя превышать суточную дозу 100 мг.
Если долго принимать витамин С в высоких дозах, возможно развитие побочных эффектов.
Витамин С выводится из организма с мочой в виде оксалатов, образующихся в результате его распада.
Однако если витамина С поступает слишком много, избыток оксалатов может кристаллизоваться и приводить к образованию камней в почках.
Витамин С улучшает всасывание железа. Однако людям с заболеваниями, повышающими риск накопления железа в организме, например гемохроматозом, следует быть осторожными с добавками витамина С.
У таких людей чрезмерное употребление аскорбиновой кислоты приводит к перегрузке организма железом, а это может повлечь за собой серьезные нарушения в работе сердца, печени, поджелудочной железы, щитовидной железы и центральной нервной системы.
Чрезмерное потребление витамина С беременными приводит к его усиленному выведению из организма, а это может повлечь за собой дефицит данного витамина у плода.
Кроме того, установлена прямая связь между потреблением высоких доз витамина С беременными и цингой у новорожденных.
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