Сигарети подорожчають: у 2022 році податки зростуть на 20%

Як зазначається в документі, специфічна ставка на сигарети зросте на 20% до 1 306,37 гривень за 1000 штук.

Крім того, мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на сигарети та тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням зросте також на 20% до 1 747,6 гривень за 1000 штук.