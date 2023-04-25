"Сиэтл" одолел "Колорадо" в овертайме плей-офф Кубка Стэнли: видео всех голов вечера НХЛ
Лучшие команды Западной и Восточной конференций Национальной хоккейной лиги продолжают сражаться в плей-офф Кубка Стэнли-2023. Главное противостояние дня состоялось в штате Вашингтон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.
В Сиэтле местные "Кракен" вышли на четвертый поединок против действующего чемпиона – "Колорадо". Дебют встречи остался за хозяевами. Команда Дэйва Хэкстола забросила две шайбы в первом периоде.
Сначала в затяжной атаке "Сиэтла" классным броском из левой зоны отличился защитник Борген. А в середине 20-минутки "Кракен" сумели реализовать большинство. Это Спронг точным дальним выстрелом от стойки расстроил Георгиева.
Впрочем, "Эвеланш" пришли в себя под занавес второго периода. Для начала Рантанен обработал не совсем удобную передачу Маккиннона и низовым броском переиграл Грубауэра. А еще через пять минут финский вингер оформил дубль, сняв паутину с ближней девятки в большинстве.
Финальная 20-минутка оказалась безголевой, так что выяснение взаимоотношений перешло в овертайм. Там сильнее оказался "Сиэтл" – Эберли прекрасно сыграл на добивании, когда у "Кракен" было численное преимущество. Подопечные Хэкстола сравняли счет в серии (2:2) перед матчем в Денвере в ночь на четверг.
Все результаты вечера в НХЛ:
- "Рейнджерс" – "Нью-Джерси" – 1:3 (0:1, 0:0, 1:2); серия – 2:2
- "Тампа-Бэй" – "Торонто" – 4:5 ОТ (2:0, 2:1, 0:3, 0:1); серия – 1:3
- "Виннипег" – "Вегас" – 2:4 (1:1, 0:2, 1:1); серия – 1:3
- "Сиэтл" – "Колорадо" – 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0); серия – 2:2
К слову, накануне "Эдмонтон" сравнял счет в серии с "Лос-Анджелесом" благодаря камбэку с 0:3.
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