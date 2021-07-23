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У Сіднеї оголосили надзвичайну ситуацію через спалах COVID

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Сідней, П'ятниця 23 липня 2021 10:48
У Сіднеї оголосили надзвичайну ситуацію через спалах COVID Фото: у Сіднеї оголосили надзвичайну ситуацію через спалах COVID (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В австралійському Сіднеї оголосили надзвичайну ситуацію через спалах захворювань на коронавірус. Місцева влада простить терміново перенаправити вакцини до штату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, прем'єр-міністр штату Гледіс Бережіклян заявила, що у Новому Південному Уельсі за добу було зареєстровано 136 нових випадків COVID-19.

"Засідання кризового кабінету уряду Нового Південного Уельсу зібралося сьогодні вранці о 8 годині, головний лікар штату і його команда повідомили нам, що ситуація, яка існує зараз, а саме навколо південно-західного, а тепер і західного Сіднея, вважається надзвичайною ситуацією", - сказала вона.

В результаті чого прем'єр-міністр наголосила, що у штаті необхідно терміново створити "стратегію вакцинації населення в південно-західній частині Сіднея" аби запобігти спалаху коронавірусу в інших штатах.

Вона зазначила, що не дивлячись на ведення більш жорстких карантинних обмежень, зупинити розповсюдження штаму "Дельта" так і не вдалося.

Нагадаємо, раніше влада Австралії прийняла рішення продовжити карантин в одному з найбільших міст країни Сіднеї на два тижні до 30 липня.

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