"Сидит с титулом на руках": потенциальный соперник Ломаченко не может понять логику украинца

Ломаченко завоевал титул в мае прошлого года и с тех пор нет никаких признаков его возвращения на ринг.

"Я буду честным, я равнялся на Ломаченко, он очень мне нравится. Но сейчас он просто сидит с титулом на руках. Для чего? Ты не выходишь в публичное пространство, у тебя нет мотивации?", - задается вопросом Стивеннсон.

По его словам, ситуация выглядела бы иначе, если бы Ломаченко официально объявил о завершении карьеры.

"Тогда бы мы просто сказали: "У тебя была замечательная карьера, чемпион, поздравляем". Но пока он этого не делает, все выглядит странно", - добавил американец.

Кроме Ломаченко, в легком весе три чемпиона - все представляют США. Это Шакур Стивенсон (WBC), Джервонта Дэвис (WBA) и Кейшон Дэвис (WBO). Последний недавно отобрал титул у другого украинца Дениса Беринчика.

Команда Стивенсона делала предложение Ломаченко, о желании провести бой с ним заявлял и Кейшон Дэвис. Ближе всего к потенциальному противостоянию был Джервонта Дэвис. Его поединок с украинцем ожидался в конце прошлого года. Однако команда Ломаченко прервала переговоры. Поговаривают, из-за слишком низкого гонорара, предложенного стороной соперника.

Последние бои Ломаченко

С осени 2022 года украинец провел лишь три поединка. Два из них выиграл и в одном уступил.

В октябре 2022-го единогласным решением судей одолел в рейтинговом противостоянии американца Джамейна Ортиса. В мае 2023-го с таким же результатом уступил в бою за титул абсолютного чемпиона мира еще одному представителю Соединенных Штатов - Девину Хейни.

В мае 2024-го победил техническим нокаутом австралийца Джорджа Камбососа. На кону в поединке стоял вакантный титул чемпиона IBF. С тех пор на ринг не выходил.

Менеджер украинского боксера Эгис Климас в конце декабря заявил, что Ломаченко имеет проблемы со спиной. А в начале этого года чемпион получил от IBF медицинское исключение, которое позволяет ему сохранить за собой чемпионский титул.

В то же время организация назначила бой за временный титул IBF между американцем Рэймондом Муратальей и россиянином Зауром Абдуллаевым. С победителем этого противостояния 37-летний Ломаченко должен провести бой до 8 октября, иначе будет лишен пояса.