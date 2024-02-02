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В январе ТЭС ДТЭК нарастили отпуск электроэнергии на 12%

Фото: в январе ТЭС ДТЭК нарастили отпуск электроэнергии на 12%(wikipedia)
Автор: Сергей Новиков

Для поддержки украинской энергосистемы в январе ТЭС ДТЭК Энерго нарастили отпуск электроэнергии на 12%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, в разгар отопительного сезона маневровые мощности "ДТЭК Энерго" продолжают поддерживать надежность украинской энергосистемы, особенно в пике потреблений.

За прошлый месяц ТЭС ДТЭК Энерго отпустили почти 1,5 млрд кВт-ч электроэнергии. Это на 12% больше, чем в январе 2023 года и эквивалентно среднему энергопотреблению около полумиллиона семей в течение года.

"Несмотря на регулярные и систематические атаки врага на одну из наших прифронтовых электростанций, энергетики продолжают делать все возможное для поддержания надежной работы тепловой генерации и энергосистемы. По итогам прошлого года нашим теплоэлектростанциям удалось сгенерировать в сеть 15,2 млрд кВт-ч электроэнергии", - сказал он. генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Он добавил, что в рамках ежегодной ремонтной кампании ДТЭК отремонтировал 25 энергоблоков ТЭС, а еще 9 возобновил после обстрелов.

Накануне в компании сообщили, что импортировали из Польши 226 тысяч тонн из запланированных 367 тысяч тонн угля для прохождения отопительного сезона.

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ТЭСДТЭК