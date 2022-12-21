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В Сибири запустили новое месторождение для поставок дешевого газа в Китай

Фото: Путин продает газ в Китай в 10 раз дешевле, чем цена в Европе (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент России Владимир Путин 21 декабря руководил запуском нового крупного газового месторождения в Сибири, чтобы обеспечить запланированный рост поставок в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ковыктинское газовое месторождение будет поступать в трубопровод "Сила Сибири", по которому российский газ идет Китай. С извлекаемыми запасами в 1,8 трлн кубометров оно является крупнейшим на востоке России.

Запуск является частью стратегии России по перемещению экспорта газа на восток, поскольку Европейский Союз сокращает зависимость от российских энергоресурсов в ответ на войну против Украины.

Россия начала продавать природный газ Китаю в конце 2019 года по газопроводу "Сила Сибири", по которому в 2021 году было поставлено около 10 млрд кубометров газа, а в 2025 году он должен выйти на полную мощность в 38 млрд кубометров.

В феврале Путин достиг договоренности о продаже Китаю дополнительных 10 млрд кубометров газа с Дальнего Востока России через новый трубопровод меньшего размера на северо-восток Китая.

Россия также планирует построить еще один крупный газопровод "Сила Сибири-2" через Монголию.

На прошлой неделе Путин заявил, что эти проекты позволят России увеличить продажи газа в Китай до 48 млрд кубометров в год к 2025 году и до 88 млрд кубометров к 2030 году.

Бывший президент России Дмитрий Медведев в среду неожиданно посетил Китай для переговоров с президентом Си Цзиньпином, которые, по словам Медведева, включали обсуждение "безграничного" стратегического партнерства, о котором две страны объявили в феврале.

Россия продает газ Китаю по 140 долларов за тысячу кубометров, что примерно в 10 раз ниже, чем текущая цена в Европе.

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