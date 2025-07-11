У Сибиги отреагировали на слухи об объединении Минюста и МИДа

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер МИД заявил во время брифинга.

"Мне не известно о планах объединения министерств. Я, честно говоря, не буду комментировать, потому что я ничего подобного ни от кого не слышал", - сказал Тихий.

В то же время он подтвердил, что в новой структуре МИД создается Департамент мирового украинства и гуманитарного взаимодействия.

"Раньше МИД тоже занимался зарубежным украинством. Но было управление. Объясню. Уровень управления и департамента - это разные уровни. И департамент - это самое большое структурное подразделение МИД. И то, что МИД Украины создает Департамент мирового украинства и гуманитарного взаимодействия свидетельствует о нашем внимании к взаимодействию с нашими общинами за рубежом", - пояснил спикер.

По его словам, в этом году будет ряд целый новых шагов для того, чтобы это взаимодействие усилить.

"Вы видели, что принят законопроект о множественном гражданстве. Он как раз для наших общин за рубежом чрезвычайно важен. Это позволит сохранять связи с Украиной для наших людей, которые выехали за границу", - отметил Тихий.

Спикер добавил, что более 7 миллионов украинцев находится за рубежом, а это - это огромный ресурс.

"Это очень голос в адвокации решений, которые необходимы для Украины. И по миру целый ряд общин, которые очень активны в продвижении интересов Украины. Выходят на акции протеста, пишут обращения к правительствам этих стран, давят, требуют. Мы это все очень ценим, видим, и это все происходит, в том числе, в тесной координации с посольствами Украины. Этот департамент позволит эту работу масштабировать", - подчеркнул он.